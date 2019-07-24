Москва выразила сожаление по поводу вторжения российского самолёта в воздушное пространство РК

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По заявлению российской стороны, вторжение одного из её военных самолётов в воздушное пространство РК не было преднамеренным, и могло быть вызвано техническими проблемами. Об этом сообщил в среду представитель администрации президента РК Юн До Хан, отметив, что Москва выразила «глубокое сожаление» по поводу инцидента и начинает расследование инцидента. Послание с соответствующим содержанием было передано во вторник российским военным атташе представителю министерства обороны РК,- сообщил Юн До Хан. По его словам, Москва заявила, что, если бы самолёт летел по первоначально запланированному маршруту, инцидента бы не произошло. В целях предотвращения подобных инцидентов в будущем Москва предложила разработать схему экстренной связи между военно-воздушными силами двух стран, добавил Юн До Хан. Российская сторона заявила, что уважает международное право и внутренние законы РК, выразив надежду на то, что двустороннее сотрудничество будет развиваться и впредь,- отметил представитель администрации президента РК. 23 июля российский самолёт раннего предупреждения и контроля A-50 вошёл в южнокорейскую опознавательную зону противовоздушной обороны в 9:01 утра. Через 8 минут он вошёл в воздушное пространство РК в районе островов Токто. На перехват были подняты истребители F-15K и F-16K. Российский самолёт не ответил на предупреждающие сообщения, и один из южнокорейских истребителей выпустил сигнальные ракеты и сделал 80 предупредительных выстрелов. Через 3 минуты А-50 покинул воздушное пространство РК, однако затем вернулся, и находился в нём 4 минуты. Южнокорейские истребители произвели 280 предупредительных выстрелов. Ранее в тот же день два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два китайских самолёта H-6 вошли в зону опознавания южнокорейских ПВО северо-западнее острова Иодо, а во второй половине дня два российских самолёта Ту-95МС вошли в зону опознавания ПВО, которую покинули через 27 минут. По данным минобороны России, 23 июля самолёты дальней авиации воздушно-космических сил России и ВВС Китая провели первое совместное воздушное патрулирование.