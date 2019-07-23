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Политика

Джон Болтон встретился с должностными лицами РК

Write: 2019-07-24 13:56:36Update: 2019-07-24 17:15:44

Джон Болтон встретился с должностными лицами РК

Photo : YONHAP News

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, прибывший накануне с визитом в Сеул, встретился в среду с рядом должностных лиц РК. В ходе встречи с министром  обороны Чон Гён Ду обсуждались ситуация в Ормузском проливе и возможность продления действия соглашения об обмене информацией между минобороны РК и Японией.   США поддерживают продление действия документа, считая его важным механизмом трёхстороннего сотрудничества в Азии. Затем Джон Болтон встретился с начальником управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёном. О содержании беседы не сообщается. 
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