Джон Болтон встретился с должностными лицами РК

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, прибывший накануне с визитом в Сеул, встретился в среду с рядом должностных лиц РК. В ходе встречи с министром обороны Чон Гён Ду обсуждались ситуация в Ормузском проливе и возможность продления действия соглашения об обмене информацией между минобороны РК и Японией. США поддерживают продление действия документа, считая его важным механизмом трёхстороннего сотрудничества в Азии. Затем Джон Болтон встретился с начальником управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёном. О содержании беседы не сообщается.