Генеральный совет ВТО обсудит японские экспортные ограничения в отношении РК 24 июля

Photo : KBS News

Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) обсудит на своём заседании 24 июля введённые Японией ограничения на экспорт в РК стратегических сырьевых материалов. В повестке двухдневной сессии 14 пунктов, и восемь из них обсуждались в первый день работы 23 июля. Торговый спор между Сеулом и Токио стоит в повестке сессии на 11-ом месте. Южнокорейскую сторону на сессии Генерального совета ВТО представляет заместитель министра промышленности, торговли и энергетики по многосторонним и правовым вопросам Ким Сын Хо. По прибытии в Женеву он назвал японское решение «необоснованным и несправедливым», пообещав довести эту позицию до всех участников заседания. Решение о передаче данного вопроса на рассмотрение органа по урегулированию споров ВТО будет принято в зависимости от результатов заседания Генерального совета,- отметил Ким Сын Хо.