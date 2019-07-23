Сеул не согласен с планом Токио исключить РК из «белого списка» торговых партнёров

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Южнокорейское правительство направило японским властям послание с протестом против планов Токио исключить РК из «белого списка» торговых партнёров. Как сообщил в среду на брифинге министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо, в послании говорится, что исключение РК из списка является очень серьёзным вопросом, подрывающим основы южнокорейско-японского партнёрства в областях экономики и безопасности. В тот же день министерство экономики и промышленности Японии объявило о вводе в действие поправок в постановление правительства об экспортном контроле, которые предусматривают исключение РК из списка стран, пользующихся льготами при закупке японских товаров. Коснувшись заявления Токио о слабости мер контроля за передвижением товаров, ввозимых в РК, министр Сон Юн Мо сообщил, что это результат незнания южнокорейской системы.