Парламентская делегация РК отправилась в Вашингтон

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Южнокорейская парламентская делегация отправилась в среду в Вашингтон, чтобы проинформировать американских коллег о несправедливости японских экспортных ограничений. В ходе пятидневного визита делегация намерена передать правительству США резолюцию с требованием к Японии отменить ограничительные меры. Резолюция была принята парламентским комитетом по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Депутаты намереваются также призвать Вашингтон возобновить диалог с Пхеньяном. Делегацию возглавляет бывший спикер Национального собрания, депутат от правящей Демократической партии Тобюуро Чон Сэ Гюн. 31 июля парламентская делегация во главе с независимым депутатом Со Чхон Воном отправится в Японию.