Photo : KBS News

КНДР и Китай укрепляют связи в области туризма. 19 июля около 30 китайских туристов прибыли на поезде в горы Чхильбосан в провинции Хамгён-Пукто. Поездка рассчитана на пять дней, в течение которых туристы осматривают пейзажи и ловят рыбу в горных речках. Кроме того, китайские турагентства предлагают автобусные туры в КНДР. Северокорейский национальный авиаперевозчик Air Koryo возобновил рейсы между Пхеньяном и Далянем на севере Китая на фоне улучшения двусторонних отношений. Рейсы выполняются дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Далянь стал четвёртым китайским городом, кроме Пекина, Шанхая и Шэньяна, с которым осуществляется авиасообщение из Пхеньяна. Толчок укреплению сотрудничества между двумя странами в области туризма дал состоявшийся в июне визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян.