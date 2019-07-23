Минобороны КНР: Военные самолёты России и Китая не нарушали воздушного пространства других стран

Photo : YONHAP News

Военные самолёты России и Китая не нарушали воздушного пространства других стран в ходе совместного патрулирования над Восточным морем. Об этом заявил в среду на презентации «Белой книги по национальной обороне КНР в новую эпоху» официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Он подтвердил, что 23 июля самолёты двух стран провели первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, строго соблюдая соответствующие нормы международного права и не нарушая воздушного пространства других стран. У Цянь напомнил, что патрулирование стало частью годового плана совместных манёвров двух стран и не направлено против третьих стран.