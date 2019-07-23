Ли Чжу Ёль: Дальнейшее продолжение японского экспортного контроля может заставить снизить прогноз роста экономики РК

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Дальнейшее продолжение японского экспортного контроля может заставить Банк Кореи снизить прогноз роста национальной экономики на нынешний год. Об этом заявил управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль, выступая во вторник на заседании парламентского комитета по планированию и финансам. Он отметил, что последние меры правительства Японии по ограничению экспорта в РК не полностью отражены в недавнем прогнозе Банка Кореи о росте национальной экономики на этот год на уровне 2,2%. Глава южнокорейского центробанка указал, что дальнейшее сохранение напряжённости в отношениях между РК и Японией создаст большую нагрузку на южнокорейскую экономику. Ли Чжу Ёль также сказал, что в последнем прогнозе роста экономики была отражена возможность принятия Национальным собранием дополнительного бюджета в течение второй половины нынешнего года, поэтому задержка может оказать отрицательное влияние на рост отечественной экономики.