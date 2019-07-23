Минюст США обвинил в нарушении санкций ещё четырех граждан Китая

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Министерство юстиции США обвинило четырёх граждан Китая в ранге руководителей компаний, в связях с северокорейскими предприятиями, попавшими в санкционный список за участие в создании и распространении оружия массового уничтожения. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на минюст США, федеральный суд присяжных штата Нью-Джерси обвинил президента китайской компании Dandong Hongxiang Industrial Development Ма Сяхуна и ещё троих сотрудников в ранге руководителя компании в нарушении антисеверокорейских санкций. По сообщению представителя министерства юстиции США, с помощью более чем 20 подставных компаний обвиняемые китайцы, как утверждается, пытались скрыть незаконные финансовые сделки от имени подвергнутых санкциям северокорейских организаций, причастных к распространению оружия массового уничтожения.