Минобороны РК: Заявляя о том, что её самолёты не нарушали воздушное пространство РК, Россия искажает факты

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23 июля самолёты воздушно-космических сил России не нарушали воздушное пространство РК, заявила российская сторона. Более того, она утверждает, что южнокорейские пилоты создали помехи по направлению движения российского самолёта, что спровоцировало опасную ситуацию. Между тем, южнокорейское военное ведомство считает заявление российской стороны искажением фактов, поскольку самолёт дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России А-50 нарушил воздушное пространство РК, дважды оказавшись в зоне над архипелагом Токто в Восточном море. Непосредственно после инцидента временный поверенный в делах Российской Федерации в РК Максим Волков был вызван в МИД, где замминистра Юн Сун Гу призвал российскую сторону - не допускать повторения подобных инцидентов. Российский диппредставитель выразил сожаление и обещал, что будет проведён подробный анализ случившегося и приняты меры по недопущению подобных инцидентов впредь. Однако сейчас российская сторона утверждает противоположное. Между тем, у южнокорейских военных имеются подтверждения того, что российские самолёты нарушали воздушное пространство РК. Минобороны РК намерено провести рабочие переговоры с представителями России в целях точного выяснения обстоятельств случившегося.