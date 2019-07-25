Южнокорейская экономика выросла во втором квартале на 1,1%

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По предварительным данным Банка Кореи, во втором квартале этого года рост южнокорейской экономики составил 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый высокий квартальный показатель с 2017 года. В годовом исчислении рост составил 2,1%, что является лучшим показателем с четвёртого квартала прошлого года. Южнокорейский экспорт неуклонно снижается с декабря прошлого года, рост потребительских цен не превышает 1%, а инвестиции в производственные мощности остаются на низком уровне на фоне возросшей экономической неопределённости. Рост экспорта составил во втором квартале 2,3%, а импорта – 3% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост частного потребления составил за тот же период 0,7%, а государственных расходов – 2,5%.