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Экономика

Южнокорейская экономика выросла во втором квартале на 1,1%

Write: 2019-07-25 10:29:22Update: 2019-07-25 18:20:27

Photo : YONHAP News

По предварительным данным Банка Кореи, во втором квартале этого года рост южнокорейской экономики составил 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый высокий квартальный показатель с 2017 года. В годовом исчислении рост составил 2,1%, что является лучшим показателем  с четвёртого квартала прошлого года.   Южнокорейский экспорт неуклонно снижается с декабря прошлого года, рост потребительских цен не превышает 1%, а инвестиции в производственные мощности остаются на низком уровне на фоне возросшей экономической неопределённости. Рост экспорта составил во втором квартале 2,3%, а импорта – 3% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост частного потребления составил за тот же период 0,7%, а государственных расходов – 2,5%. 
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