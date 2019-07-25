Глава МИД КНДР Ли Ён Хо не примет участия в форуме АСЕАН по безопасности

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Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо не примет участия в Региональном форуме АСЕАН по безопасности (АRF), который пройдёт с 1 по 3 августа в Бангкоке. Как сообщил дипломатический источник, Ли Ён Хо лично уведомил об этом принимающую страну. Северная Корея участвует в форумах с 2003 года, используя их в качестве основной платформы для озвучивания внешнеполитических программ. Таким образом, встреча Ли Ён Хо и госсекретаря США Майкла Помпео, о возможности которой говорилось неоднократно, не состоится.