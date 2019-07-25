В КНДР наблюдается острая проблема тяжёлого острого недоедания

Photo : YONHAP News

3,5% населения КНДР испытывает проблему тяжёлого острого недоедания. Данный показатель в 26 раз выше средней мировой отметки. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на результаты совместного исследования, проведённого Ассоциацией корейских врачей в США (КАМА) и Медицинской школой Гарвардского университета. В отличие от простого недоедания, его тяжёлая форма без надлежащего лечения может привести к смерти. Предполагается, что в КНДР такую проблему испытывают 60 тыс. детей младше пяти лет. Более 90% из них получили гуманитарную помощь от ЮНИСЕФ. Кроме того, не получают лечения 83 тыс. детей, страдающих острой нехваткой витамина А. Причина этого в значительной степени связана с осложнением процедуры оказания Северу гуманитарной помощи из-за санкций.