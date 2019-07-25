Пограничники КНДР задержали двух граждан РК в составе экипажа российского судна

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Северокорейские пограничники задержали в Восточном море рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» под южнокорейским флагом, которое принадлежит российской Северо-Восточной рыболовной компании. Экипаж судна составляет 17 человек, в том числе, 15 россиян и двое южнокорейцев. 16 июля судно вышло из южнокорейского порта Сокчхо в российский порт Зарубино. В пути произошла поломка двигателя. Через какое-то время судно обнаружили северокорейские пограничники, отбуксировав его в порт Вонсан. По данным посольства России, в Пхеньяне заявили, что принимают меры для урегулирования ситуации. Южнокорейские власти установили факт задержания 18 июля, после чего связались с северокорейской стороной через совместный пункт оперативной связи в Кэсоне. Затем в КНДР было направлено письмо от имени председателя Общества Красного Креста РК.