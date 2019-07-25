Более 60% корейцев бойкотируют японские товары

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62,8% взрослых южнокорейцев участвуют в бойкоте японских товаров. Об этом свидетельствуют результаты опроса 504 взрослых жителей разных регионов страны, проведённого агентством Realmeter. Социологи отмечают устойчивый рост участников бойкота. На первой неделе июля показатель составил 48%, а на второй неделе - 54,6%. Бойкот японской продукции начал набирать обороты после того, как 4 июля Токио ввёл ограничения на поставки в РК трёх ключевых материалов, необходимых для производства электроники. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 4,4% при уровне достоверности 95%.