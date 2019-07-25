Американские бизнесмены обеспокоены экспортными ограничениями Японии в отношении РК

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Американские бизнесмены обеспокоены тем, что ограничения на экспорт в РК, введённые Японией, нанесут ущерб глобальной системе поставок. Об этом сообщила в среду журналистам министр промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи, находящаяся с визитом в США. Обеспокоенность американских бизнесменов вполне понятна, и цель южнокорейской стороны – заставить Японию отменить ограничения,- отметила Ю Мён Хи. На четверг назначена её встреча с министром торговли США Уилбуром Россом. Днём ранее группа представителей торговых объединений США направила письмо на имя Ю Мён Хи и её японского коллеги Хиросигэ Секо, в котором они утверждают, что японские экспортные ограничения подорвут глобальную цепочку поставок и нанесут долгосрочный ущерб глобальному производственному сектору.