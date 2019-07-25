Экспорт автомобилей производства РК вырос в первом полугодии на 6%

Экспорт автомобилей производства РК вырос в первом полугодии более чем на 6%. По данным Таможенного управления, его объём составил 19 млрд 800 млн долларов, что на 6,1% больше, чем в прошлом году. Количественный показатель вырос на 2,1%, составив 1 млн 260 тыс. машин. Сообщается, что рост связан с увеличением поставок в США, Канаду, Россию, а также экспорта экологичных автомобилей. В общем экспорте выросла доля России. Если в первой половине 2016 года она составляла 2,1%, то в этом году уже 6,4%. Экспорт экологичных автомобилей вырос на 39,6%, составив 2 млрд 590 млн долларов. Импорт автомобилей сократился на 11,5% до 140 тыс. единиц. В денежном выражении сокращение составило 19,6%, а сумма 4 млрд 800 млн долларов.