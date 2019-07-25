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В первой половине этого года стоимость земли возросла в РК на 1,86%. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Наибольший рост цены более чем на 2% отмечен в городах Сэчжоне, Кванчжу, Сеуле и Тэгу. В указанный период объём операций купли-продажи земли сократился на 18,8% в годовом исчислении и на 11,6% по сравнению с предыдущим полугодием. Во второй половине прошлого года снизилась и активность на рынке недвижимости. В министерстве отметили, что власти ведут постоянный мониторинг, планируя принять меры по стабилизации ситуации на рынке.