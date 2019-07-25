Представители РК и России обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства

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Представители РК и России провели в четверг в Сеуле рабочую встречу в связи с нарушением южнокорейского воздушного пространства российским самолётом. 23 июля самолёт дальнего радиолокационного обнаружения военно-космических сил России А-50 дважды нарушил воздушное пространство РК над островами Токто в Восточном море, вынудив южнокорейские военно-воздушные силы поднять в воздух истребители. Ранее в тот же день два российских и два китайских военных самолёта вошли в зону идентификации ПВО РК без предварительного уведомления. Позднее Россия и Китай сообщили о том, что они проводили совместное воздушное патрулирование. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, в ходе встречи были представлены материалы, которые доказывают нарушение воздушного пространства. Это записи изображений с экранов радиолокационных систем и аудиозаписи. Российские представители попросили предоставить им эти данные для проведения собственного расследования. Какова в данное время позиция российской стороны неизвестно, поскольку её представители отказались от общения с журналистами как до переговоров, так и после них.