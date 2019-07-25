Иностранные инвестиции в Сеуле достигли рекорда

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В первом полугодии объём прямых иностранных инвестиций в Сеуле вырос на 50% в годовом исчислении, составив 5 млрд 40 млн долларов. Это рекордный показатель за полугодовой период. Общая сумма по всей стране составила 9 млрд 800 млн долларов. 51% из них пришлись на Сеул. Инвестиции в производственную отрасль выросли на 275% в годовом исчислении до 450 млн долларов, в сферу услуг - на 44% до 4,5 млрд долларов. Компании, занятые в сфере четвёртой промышленной революции и информационно-коммуникационных технологий, получили финансирование в объёме 2 млрд 600 млн долларов.