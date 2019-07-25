Апелляционный суд пересмотрел приговор экс-президенту РК Пак Кын Хе

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Апелляционный суд Сеула пересмотрел приговор экс-президенту РК Пак Кын Хе. Она приговорена к пяти годам тюремного заключения и штрафу на сумму 2 млрд 700 млн вон (2 млн 300 тыс долларов) за получение средств от Национальной службы разведки. В прошлом году Центральный окружной суд Сеула приговорил её к шести годам тюрьмы и штрафу в размере 3 млрд 300 млн вон. Сама Пак Кын Хе не присутствовала на заседании суда. Она бойкотировала все судебные процессы и раньше. По совокупности обвинений общий срок тюремного заключения для 67-летнего бывшего президента, установленный местными и апелляционными судами, составляет 32 года. После её отставки с поста президента в 2017 году Пак Кын Хе была приговорена к 25 годам тюремного заключения и штрафу в 20 млрд вон за злоупотребление властью и коррупцию.