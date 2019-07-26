Ким Чон Ын: Испытание нового тактического оружия - предупреждение южнокорейским милитаристам

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«Испытание нового тактического оружия стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развёртывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения». Об этом, как сообщает в пятницу агентство ЦТАК, заявил председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын. Он отметил также, что Пхеньян продолжит «разработку сверхмощных систем вооружений для того, чтобы предотвратить потенциальные и прямые угрозы, которые исходят с Юга». По словам северокорейского лидера, Сеул ведёт двойную игру, демонстрируя «рукопожатие мира», а за спиной развёртывая оружие и готовясь к учениям. Ким Чон Ын потребовал от южнокорейской стороны прекратить саморазрушительные действия, призвав вовремя понять опасность нынешней ситуации. Он выразил надежду на скорейшее восстановление «правильного настроя», имевшего место в апреле и сентябре прошлого года. В четверг КНДР запустила две ракеты малой дальности в направлении Восточного моря, которые пролетели 690 и 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что одна из испытанных ракет могла быть новой северокорейской разработкой.