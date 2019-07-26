МИД России: Российский самолёт не нарушал воздушное пространство РК

25 июля заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов принял посла РК в Российской Федерации Ли Сок Пэ по его просьбе. Как отмечается в информационном сообщении, размещённом на сайте российского внешнеполитического ведомства, в ходе обсуждения вопроса, связанного с полётом самолётов дальней авиации воздушно-космических сил России 23 июля над акваторией Восточного моря, с российской стороны было заявлено, что, по данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было. Российские лётчики действовали строго в соответствии с положениями международного права. С обеих сторон выражено понимание необходимости укрепления российско-южнокорейского взаимодействия и сотрудничества, в том числе по военной линии. Состоялся также обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и ситуации на Корейском полуострове,- говорится в сообщении МИД России.