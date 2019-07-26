СНБ РК: Пхеньян испытал новый вид баллистической ракеты малой дальности

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Пхеньян провёл испытание нового вида баллистической ракеты малой дальности. К такому выводу пришли участники состоявшегося в четверг в Сеуле заседания Совета национальной безопасности (СНБ) РК. Оно проходило под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёна. Окончательный вывод о типе новой ракеты можно будет сделать после проведения подробного анализа южнокорейским и американскими экспертами,- отметили участники заседания. Они отметили, что действия Пхеньяна не способствуют смягчению военной напряжённости на Корейском полуострове.