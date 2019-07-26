Потребительские настроения в РК снижаются третий месяц подряд

Photo : KBS News

Потребительские настроения в РК продолжают снижаться третий месяц подряд. Как сообщили в четверг в Банке Кореи, индекс потребительских настроений составил в июле 95,9 пункта. Это на 1,6 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Если отметка превышает сто пунктов, это указывает на оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. Показатель сохранял рост в течение пяти месяцев подряд с декабря прошлого года до апреля этого. Затем он пошёл вниз. В Банке Кореи отметили, что нынешняя ситуация связана не только с такими факторами как усугубление торгового спора между США и Китаем, ухудшение экономических показателей, в том числе на рынке ценных бумаг, но и с введением Японией ограничительных мер. Индекс прогнозов цен на недвижимость вырос на 9 пунктов, составив 106 пунктов. Это самая высокая отметка с октября прошлого года, когда власти приняли меры стабилизации рынка недвижимости.