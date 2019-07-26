Джон Болтон оценил переговоры в Сеуле как «продуктивные»

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Советник президента США по национальной безопасности США Джон Болтон оценил состоявшиеся в Сеуле встречи с южнокорейскими официальными лицами как «продуктивные». Он написал в четверг на своей страничке в Twitter, что возвращался из Сеула после встреч со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном, министром иностранных дел Кан Гён Хва и министром обороны Чон Гён Ду. На встречах обсуждались вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества, отметил Болтон. Он добавил, что провёл хорошую встречу с лидером парламентской фракции оппозиционной партии «Свободная Корея» На Гён Вон, от которой узнал о работе Национального собрания. Между тем, Джон Болтон ничего не сказал по поводу северокорейских ракетных запусков.