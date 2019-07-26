Сеул вынесет проблему экспортных ограничений Японии на обсуждение Форума АСЕАН

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Южнокорейские власти вынесут вопрос о японских экспортных ограничениях на обсуждение Регионального форума АСЕАН по безопасности, который пройдёт с 1 по 3 августа в Бангкоке. Об этом сообщил в четверг замминистра иностранных дел РК Юн Сун Гу. По его словам, правительство намерено подчеркнуть важность справедливой и свободной торговли, потребовав от Японии отменить неприемлемые меры по ограничению экспорта стратегических производственных материалов в РК. 1 августа министр иностранных дел Кан Гён Хва примет участие во встрече министров иностранных дел РК и АСЕАН. На следующий день она будет участвовать во встрече АСЕАН плюс три, Восточноазиатском саммите (EAS) и Региональном форуме АСЕАН (ARF). 3 августа она будет участвовать во встрече министров иностранных дел РК и стран Меконга. Министр призовёт участников встреч придерживаться принципов свободной торговли, которые являются ключевым фактором общего процветания в Восточной Азии. Южнокорейская сторона надеется отразить свою позицию в отношении японских экспортных ограничений в заявлении председателя.