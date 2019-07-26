В РК проходят учения по борьбе с пиратами

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26 июля южнокорейские ВМС и гражданские суда проводят учения по защите от пиратов. Манёвры проводятся у острова Кочжэдо провинции Кёнсан-Намдо. Участники отрабатывают действия на случай захвата гражданского судна РК морскими пиратами, включая подачу сигнала о помощи, выдвижение к месту происшествия ВМС и проведение спецоперации. Директор департамента безопасности мореходства при министерстве морского и рыбного хозяйства Чхве Сон Ён заявил, что в последнее время участились случаи пиратских нападений на суда не только в водах у берегов Сомали, но и в Малаккском проливе и Гвинейском заливе.