Майкл Помпео: США ожидают возобновления рабочих переговоров с КНДР через пару недель

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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын обещал президенту США Дональду Трампу направить свою рабочую группу для консультаций с американской. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Bloomberg госсекретарь США Майкл Помпео, выразив надежду на то, что «это произойдёт через пару недель». Коснувшись проведённых накануне Пхеньяном запусков двух ракет малой дальности, глава госдепартамента назвал их попыткой «подготовиться к переговорам, создать рычаг давления и риск для другой стороны». Он также выразил уверенность в том, что «дипломатический путь и решение на основе переговоров существуют».