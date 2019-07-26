Правительство РК серьёзно озабочено действиями Пхеньяна

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Правительство РК выразило серьёзную обеспокоенность ракетным запуском в КНДР. Как заявил в пятницу на брифинге в Сеуле представитель министерства по делам воссоединения Ли Сан Мин, провокационные действия Пхеньяна не способствуют смягчению военной напряжённости в регионе. Комментируя заявление Севера о том, что ракетные пуски стали предупреждением Сеулу, он отметил необходимость подробного изучения данного вопроса. Он заявил также, что двое южнокорейских граждан, задержанных 17 июля северокорейскими пограничниками в составе экипажа российского рыболовного судна, находятся в безопасности. По его словам, южнокорейские власти по различным каналам продолжают прилагать усилия для разрешения ситуации в положительном ключе, в том числе, пытаясь выйти на контакт с КНДР через совместный пункт оперативной связи, а также сотрудничая с российским внешнеполитическим ведомством.