Главы МИД РК и Японии обсудили двусторонние отношения

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26 июля главы МИД РК и Японии обсудили по телефону двусторонние отношения. Кан Гён Хва передала своему коллеге Таро Коно требование Сеула об отмене ограничительных мер, призвав не исключать РК из «белого списка» торговых партнёров Японии. Таро Коно, в свою очередь, объяснил позицию японских властей по этому поводу. Помимо этого, стороны обменялись мнениями о недавнем северокорейском ракетном запуске, поделились оценками произошедшего, подтвердив необходимость тесного сотрудничества РК, США и Японии в деле построения прочного мира на Корейском полуострове и денуклеаризации Севера. Министры согласились с необходимостью продолжения диалога по дипломатическим каналам.