Санкции СБ ООН ослабили северокорейскую экономику

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За последние два года экономика КНДР сильно ослабла из-за международных санкций. По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 26 июля, в прошлом году северокорейский ВВП понизился на 4,1%. Это самый большой спад с 1997 года, когда он составлял 6,5%. При этом в предыдущем году был отмечен рост 3,5%. После 2011 года сохранялся показатель на уровне в 1%, но в 2015 году он снизился до минус 1,1%, а в 2016 году вырос на 3,9%. Представитель Банка Кореи заявил, что такая ситуация объясняется влиянием антисеверокорейских санкций, а также низким урожаем в прошлом году.