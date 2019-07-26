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Корея: Юг-Север

Санкции СБ ООН ослабили северокорейскую экономику

Write: 2019-07-26 15:20:37Update: 2019-07-26 15:51:04

Санкции СБ ООН ослабили северокорейскую экономику

Photo : YONHAP News

За последние два года экономика КНДР сильно ослабла из-за международных санкций. По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 26 июля, в прошлом году северокорейский ВВП понизился на 4,1%. Это самый большой спад с 1997 года, когда он составлял 6,5%. При этом в предыдущем году был отмечен рост 3,5%. После 2011 года сохранялся показатель на уровне в 1%, но в 2015 году он снизился до минус 1,1%, а в 2016 году вырос на 3,9%. Представитель Банка Кореи заявил, что такая ситуация объясняется влиянием антисеверокорейских санкций, а также низким урожаем в прошлом году. 
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