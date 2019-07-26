Бойкот японских товаров в РК продолжает расширяться

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В РК продолжает набирать обороты бойкот японских товаров, который был инициирован в ответ на ограничительные меры Японии. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 23 по 25 июля агентством Gallup Korea, 80% респондентов стараются воздерживаться от покупки товаров японского производства. Эксперты отмечают, что показатель включает не только активных участников движения, присоединившихся к нему самостоятельно, но и пассивных участников, действия которых объясняются общей атмосферой. 15% не обращают на происхождение товара никакого внимания. Между тем, половина респондентов считают, что правительство хорошо справляется с разрешением конфликта с Японией. 35% придерживаются противоположного мнения. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.