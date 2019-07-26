Спутник «Чхоллиан-2А» приступил к работе

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Южнокорейский метеорологический спутник «Чхоллиан-2А» (GEO-KOMPSAT-2A) приступил 25 июля к штатной работе. Об этом сообщили в метеорологической администрации РК. Спутник был разработан совместно министерством науки и информационно-коммуникационных технологий и Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI). Он выведен на орбиту Земли в декабре прошлого года европейской ракетой-носителем тяжёлого класса Ariane-5. После этого аппарат в течение семи месяцев проходил процедуру подготовки к работе. Спутник массой 3,5 тонны, предназначен для метеорологических наблюдений, находясь на высоте 36 тыс. км. Срок его службы должен составить не менее 10 лет. Кроме того, новый аппарат обеспечивает скорость передачи данных в 18 раз быстрее, чем его предшественник «Чхоллиан-1». Разрешение изображения в четыре раза выше.