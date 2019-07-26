Наступившая неделя определит направления развития спора между Сеулом и Токио

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2 августа вступает в силу решение правительства Японии исключить РК из «белого списка» торговых партнёров, которые пользуются упрощённой процедурой при закупке и вывозе японской стратегической продукции. Проект поправок с соответствующим содержанием должен быть одобрен кабинетом министров в эту пятницу. После завершения всех процедур данные меры вступят в силу с четвёртой недели августа. Учитывая непростую ситуацию в экономике и в отношениях с Японией, южнокорейский президент Мун Чжэ Ин отменил пятидневный отпуск, который был запланирован на период с 29 июля по 2 августа. Глава государства пошёл на такие меры впервые. Это подтверждает серьёзность отношения президента к данному вопросу. На решение Мун Чжэ Ина повлияли также такие события как проведение Севером запуска баллистических ракет и ситуация вокруг принятия дополнительного бюджета. Южнокорейское правительство продолжает работу по разрешению спора с Японией дипломатическим путём. Вполне возможно, что на полях Регионального форума АСЕАН по безопасности, который пройдёт с 1 по 3 августа в Бангкоке, состоится встреча глав МИД двух стран.