КНДР освободила судно «Сянхайлинь-8» с экипажем

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Двое южнокорейцев, задержанных северокорейскими пограничниками в Восточном море в составе экипажа рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8», вернулись на родину после 11 дней нахождения в КНДР. 27 июля судно с экипажем из 17 человек, в том числе, 15 россиян и двое южнокорейцев, вышло из северокорейского порта Вонсан, а на следующий день прибыло в порт Сокчхо. Сообщается, что состояние здоровья южнокорейцев нормальное. После медицинского осмотра они пройдут проверку спецслужбами. В министерстве по делам воссоединения РК не получали никаких сообщений от северокорейской стороны об освобождении моряков. Конкретную причину задержания судна и его возвращения предстоит выяснить в ходе расследования.