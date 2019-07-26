Всё больше южнокорейских мужчин берут отпуск по воспитанию детей

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В РК стремительно растёт количество отцов, которые берут отпуск по воспитанию детей. 28 июля в министерстве труда и занятости сообщили, что среди 53.494 человек, воспользовавшихся таким отпуском в первой половине этого года, 20,7% пришлось на мужчин. Показатель вырос на 30,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В министерстве считают, что такая тенденция связана с развитием новой культуры, в которой мужчины в равной степени занимаются воспитанием детей, а также увеличением размера выплат в период такого отпуска. Стоит отметить, что 56,7% мужчин, взявших отпуск по воспитанию детей, приходится на сотрудников крупных компаний.