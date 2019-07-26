Накопленный объём продаж Hyundai Motor и KIA Motors за рубежом превысил 90 млн единиц

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Накопленный объём проданных за рубежом автомобилей Hyundai Motor и KIA Motors составил 90 млн 189 тыс. 640 автомобилей. По состоянию на июль, показатель Hyundai Motor составил 58 млн 777 тыс. 223 автомобиля, а KIA Motors 31 млн 412 тыс. 417 автомобилей. На внутренних и зарубежных заводах компании было произведено по половине достигнутого показателя. Всего за рубежом производитель имеет 20 автомобильных заводов. Отметка в 10 млн проданных за рубежом автомобилей была достигнута в 2001 году, в 2009 году – 30 млн, в 2013 году – 50 млн единиц. Самыми популярными моделями Hyundai стали Elantra, Accent, Tucson, Sonata. От KIA в топе продаж Pride, Sportage, Sorento. Предполагается, что в следующем году удастся достичь общей отметки в 100 млн автомобилей.