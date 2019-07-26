Объём южнокорейского экспорта может понизиться в июле на 10%

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По результатам опроса руководителей десяти южнокорейских финансовых компаний, проведённого агентством Yonhap Infomax, объём экспорта составит в июле 46 млрд 600 млн долларов, что на 5 млрд 200 млн долларов меньше прошлогоднего показателя. По данным Таможенного управления, за первые 20 дней июля объём экспорта понизился на 13,6% в годовом исчислении из-за сокращения продаж полупроводников и продуктов нефтехимии. По данным опроса, профицит торгового баланса составит в этом месяце 4 млрд 770 млн долларов. Экспорт превышает импорт в общей сложности 90 месяцев подряд. Зарубежные поставки полупроводников и нефтехимической продукции продолжат снижение, но общие потери будут ограничены некоторым ростом зарубежных поставок автомобилей и мобильных средств связи. По словам аналитиков, на ситуацию с экспортом в значительной степени влияют торговый спор между Вашингтоном и Пекином и конфликт между Сеулом и Токио из-за японских ограничений на экспорт сырьевых материалов.