Рыночная капитализация десяти крупнейших конгломератов РК сократилась

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Стоимость ценных бумаг десяти крупнейших корпораций РК значительно сократилась. По состоянию на 26 июля, показатель составил 852 трлн. 251 млрд. вон или порядка 707 млрд 26 млн долларов. Как сообщил сайт Chaebol.com, это на 14 млрд 600 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. В случае с Samsung Group показатель снизился на 1,4% до 375 млрд 44 млн долларов. Однако на фоне незначительного повышения цен на полупроводники средняя отметка выросла на 0.3%. За тот же период рыночная капитализация LG Group сократилась на 7,2%, Hyundai Motor Group - на 3,7%. На фоне бойкота японских товаров показатель Lotte Group сократился на 9,9%. Рост отмечен только у корпорации SK Group – 6,6%. Это во многом связано с увеличением показателя SK Hynix на 14,8%.