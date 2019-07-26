В первом полугодии импорт японских автомобилей в РК вырос на 26,2%, составив 623 млн 240 тыс. долларов, что является рекордной отметкой. Об этом сообщили в Корейской ассоциации автопроизводителей и Корейской ассоциации импортёров и дистрибьютеров автомобилей. Доля японских автомобилей на южнокорейском рынке выросла с 17,4% в прошлом году до 21,5% в первой половине этого года. Популярность японского автопрома ещё более отчётлива на фоне того, что общий объём импорта автомобилей в страну сократился на 19,3%. Между тем, экспорт южнокорейских автомобилей в Японию составил всего лишь 32 автомобиля.