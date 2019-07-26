В РК начинается жара

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29 июля в РК начинается самый жаркий периодлета. Как сообщили в метеорологической администрации, фронт муссонных дождейпокидает территорию страны. На его смену приходит Северно-Тихоокеанскийантициклон, отличающийся высокими температурой и влажностью. Под влиянием такихизменений по всей стране средняя дневная температура будет составлять 29-34градуса при высокой влажности. Это на 1-2 градуса выше, чем в среднем в прежниегоды. Несмотря на завершение сезона дождей, осадки ещё могут наблюдаться внекоторых районах, в том числе, на южном побережье провинции Кёнсан-Намдо, впровинциях Кёнгидо, Канвондо и столичном регионе.