Госкомпании наиболее привлекательны как потенциальные места работы в РК

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Южнокорейцы, готовящиеся к трудоустройству, в качестве наиболее желаемого места работы отдают предпочтение госкомпаниям. На это указывают результаты проведённого агентством Job Korea опроса, представленные 29 июля. Вышеуказанный ответ дали 29,5% респондентов. Свою позицию они объясняют мнением о том, что в госсекторе созданы благоприятные рабочие условия и хорошая система социального обеспечения, а также имеется возможность стабильно доработать до пенсии. На втором месте крупные компании – 20,9%. Здесь главным мотивом стало стремление получать высокую зарплату. Затем следуют малые и средние, а также иностранные предприятия. 18,9% указывают на отсутствие каких-либо определённых предпочтений по этим критериям. В случае с малым и средним бизнесом респонденты отметили возможность заниматься делом, которое им нравится.