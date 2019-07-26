Всё больше южнокорейских компаний не имеют чистого дохода

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В прошлом году 740.215 компаний подали декларации по корпоративному налогу, и 285.718 из них отметили полное отсутствие чистого краткосрочного дохода. Это на 8% больше, чем в предыдущем году, сообщили в Налоговом управлении. Нынешняя отметка является самой большой с 2012 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Доля таких компаний постоянно растёт. В 2014 году она составляла 36,9%, в 2015 году - 37,2%, в 2017 году - 38%. Среди малых и средних компаний отметка составила 37,6%. Средний показатель составил 36%. Вместе с тем, 2.654 компании получили доход свыше 10 млрд вон или 9 млн долларов.