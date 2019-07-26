В фестивале морской грязи в Порёне приняли участие 1,8 млн человек

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В городе Порёне провинции Чхунчхон-Намдо завершился XXII фестиваль морской грязи – один из крупнейших и самых знаменитых фестивалей в РК. Он проходил с 19 по 28 июля. Несмотря на дождливую погоду, в нём приняли участие 1 млн 810 тыс. 753 человека, в том числе, 387.501 иностранец - 21,4% участников. Это на 5,1% больше, чем в прошлом году. Ранее фестиваль посещали в основном гости из Европы. Теперь увеличилось число посетителей из стран Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки и Океании. Большую роль в этом сыграли ночные развлекательные мероприятия, а также концерты популярных представителей современной южнокорейской эстрады К-РОР.