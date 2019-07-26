Синдзо Абе не намерен встречаться с Мун Чжэ Ином пока не будет решён спор

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не намерен проводить встреч с президентом РК Мун Чжэ Ином до тех пор, пока Сеул не представит меры урегулирования конфликта вокруг решения суда, обязавшего японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации. Об этом сообщила в понедельник японская газета «Санкэй симбун». Отмечается, что РК в одностороннем порядке нарушила соглашение об отношениях между двумя странами от 1965 года, поэтому японские власти намерены ожидать изменений позиции Сеула. Газета привела заявление представителя МИД Японии о том, что в настоящий момент ведутся переговоры о трёхстороннем саммите РК, КНР и Японии в этом году в Китае. Между тем, японские власти выразили желание продолжить действие соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией и обменов в частном секторе, а также между региональными органами управления. Об этом 29 июля заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Действие соглашения может быть прекращено по желанию любой из сторон. В этом году срок уведомления о желании продолжить сотрудничество в его рамках истекает 24 августа. Другая газета «Нихон Кэйдзай» сообщила, что принято 40 тыс. мнений по вопросу исключения РК из «белого списка» торговых партнёров Японии. Большинство поддерживают инициативу, которая, скорее всего, будет одобрена в пятницу кабинетом министров. РК может стать первым государством, исключённым из данного списка.