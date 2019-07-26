РК озвучила тему ограничительных мер Японии в рамках РВЭП

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На переговорах в рамках Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (РВЭП), проходящих в Китае, южнокорейская сторона обозначила позицию о том, что ограничительные меры Японии являются нарушением правил внешней торговли. Японская сторона также настаивала на своём. В мероприятии принимают участие представители 16 стан, на которые приходится треть мирового ВВП. 26 июля делегация РК озвучила свою позицию о неприемлемости действий Токио, оказывающего экономическое давление на Сеул. 27 июля состоялась встреча представителей РК и Японии. Глава департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ё Хан Гу заявил, что меры Токио противоречат принципам международной торговли и усилиям по либерализации торговли в мире. Он потребовал вернуться к переговорам, чтобы минимизировать возможный ущерб для мировой экономики. Отмечается, что, учитывая характер мероприятия, его участники не озвучивали официальных позиций по вопросу, но выразили опасения о негативных последствиях действий Японии.