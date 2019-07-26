Южнокорейский фильм «Идол» получил награду на кинофестивале Fantasia Film Festival в Канаде

Южнокорейский фильм «Идол» с Хан Сок Кю и Соль Гён Гу в главной роли получил две награды на 23-м международном кинофестивале Fantasia Film Festival. Он ежегодно проходит в Канаде и демонстрирует работы кинематографистов со всего мира в жанре фэнтези, хоррор и экшен. Картина была приглашена для участия в номинации Le Prix du Cheval Noir - награда жюри в официальном конкурсе. Она получила высшую награду и награду за лучшую актёрскую игру. Последнюю вместе получили Хан Сок Кю и Соль Гён Гу. Фильм «Идол», премьера которого состоялась в марте, рассказывает историю политика, который столкнулся с угрозой карьере после автомобильной аварии, и отца, потерявшего в этой аварии сына. Картина приглашается на различные кинофестивали, получая хорошие отзывы и оценки.