Политические партии РК договорились возобновить работу Национального собрания

Photo : YONHAP News

29 июля правящие и оппозиционные силы согласовали повестку внеочередной сессии Национального собрания РК, пойдя на уступки друг другу по спорным вопросам. Они вернутся к рассмотрению законопроектов после перерыва, продолжавшегося с 5 апреля. На пленарном заседании, которое назначено на 1 августа, решено обсудить проект дополнительного бюджета, включающего средства на противодействие японским мерам по ограничению экспорта в РК, а также проекты резолюций с требованием к Японии отменить меры экономического возмездия и осуждающей недавнее нарушение воздушного пространства РК российским военным самолётом. Кроме того, по требованию оппозиционной партии Свободная Корея, будут проведены заседания комитета по управлению Национальным собранием и комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. В процессе обсуждения проекта дополнительного бюджета ожидаются серьёзные споры.