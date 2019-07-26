Майкл Помпео: Рабочие переговоры с Северной Кореей возобновятся «очень скоро»

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Переговоры на рабочем уровне с Северной Кореей возобновятся «очень скоро» Об этом заявил в понедельник, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне, госсекретарь США Майкл Помпео. Он также выразил надежду на наличие «творческих решений» для разблокирования нынешнего тупика, связанного с демонтажем программы ядерного оружия Северной Кореи в обмен на ослабление санкций, сравнив данную проблему с «кубиком Рубика». Говоря о северокорейском лидере Ким Чон Ыне, госсекретарь США выразил надежду на то, что «он ясно увидит свой путь, поэтому мы сможем добиться светлого будущего, о котором говорил президент Трамп». Что касается третьей встречи на высшем уровне между лидерами КНДР и США, то он пока не планируется, отметил Помпео.