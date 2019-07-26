Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

Майкл Помпео: Рабочие переговоры с Северной Кореей возобновятся «очень скоро»

Write: 2019-07-30 10:51:33Update: 2019-07-30 16:18:45

Photo : YONHAP News

Переговоры на рабочем уровне с Северной Кореей возобновятся «очень скоро» Об этом заявил в понедельник, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне, госсекретарь США Майкл Помпео.  Он также выразил надежду на наличие «творческих решений» для разблокирования нынешнего тупика, связанного с демонтажем программы ядерного оружия Северной Кореи в обмен на ослабление санкций, сравнив данную проблему с «кубиком Рубика». Говоря о северокорейском лидере Ким Чон Ыне, госсекретарь США выразил надежду на то, что «он ясно увидит свой путь, поэтому мы сможем добиться светлого будущего, о котором говорил президент Трамп». Что касается третьей встречи на высшем уровне между лидерами КНДР и США, то он пока не планируется, отметил Помпео. 
Список

Рекомендуем